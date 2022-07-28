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В Украине появится "Колледж Европы": для кого он предназначен

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Киев, Четверг 28 июля 2022 16:34
В Украине появится "Колледж Европы": для кого он предназначен Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

В Украине при поддержке Евросоюза создадут "Колледж Европы". Он предназначен для подготовки украинских госслужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского во время выступления в Верховной раде.

Европейский союз имеет специальное заведение последипломной работы "Колледж Европы". Один из его корпусов находится в Брюгге (Бельгия), а другой - в Натолини (Польша).

Заведение занимается подготовкой госслужащих, работающих в органах и структурах ЕС.

"Это одно из самых уважаемых заведений последипломного образования, которое готовит специалистов для работы в институтах ЕС и государствах-членах. Мы создаем в Украине наш "колледж Европы". Уже подписан соответствующий меморандум", - отметил президент.

По словам гаранта, на первом этапе в одном из высших учебных заведений Украины появится факультет европейской интеграции. Позже "Колледж Европы" будет работать в рамках президентского университета.

Напомним, сегодня, в день государственности, президент Владимир Зеленский выступил в Верховной раде.

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