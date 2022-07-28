ua ru
Чт, 28 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Не спартанцы, а народ-герой. Зеленский выступил в Раде

Новина українською →
Киев, Четверг 28 июля 2022 16:41
Не спартанцы, а народ-герой. Зеленский выступил в Раде Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

В четверг, 28 июля, в День украинской государственности президент Владимир Зеленский выступил в парламенте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт главы государства.

"Мы граждане самого крепкого государства в мире, государства воюющего, государства, которое реформируется и государства, которое обеспечило самое мощное объединение демократий, государства, которое в 155 день полномасштабной войны России против нас, имеет силу отмечать свой день, День украинской государственности", - сказал он.

По его словам, украинцы сделали так, что ценности свободного мира не остались просто риторикой и реально заработали для защиты цивилизаций.

"Мы сделали так, что Европейский союз объединен больше всего за все года своего существования и укрепляется благодаря нашей с вами прочности. Мы сделали так, что все тираны этого мира смогли увидеть, какой потенциал имеет демократия. Это сделали мы – граждане Украины. Мы все – военные и гражданские, дипломаты и волонтеры, государственные служащие и бизнес, политики, общественные лидеры и медиа, каждый и каждая, кто добросовестно работал на своем уровне ради одного – ради Украины, своей семьи и нашего будущего", - продолжил президент.

Зеленский уверенно заявил, что украинцы станут "не новой легендой о героическом сопротивлении, а государством победителей".

"Не тремястами спартанцами, чей подвиг стоит воспевания в книгах, спектаклях и фильмах, а многомиллионным народом-героем, который достоин жизни, победы и будет учить других в мире, как защищаться. Мы запомнимся не как те, кто пытался, а как те, кто сохранил, усилил и передал детям наше государство, чтобы они передали его своим детям. Свободное, крепкое, современное и эффективное государство. Это сделаем мы, граждане Украины", - констатировал глава государства.

Как сообщалось, День украинской государственности 28 июля отмечают в 2022 году впервые, а указ о введении этого праздника был подписан президентом год назад. Дата для чествования зарождения государства была выбрана не случайно - она совпадает с Днем Крещения Руси-Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский
NEWS
Клименко стал новым руководителем САП
Клименко стал новым руководителем САП
DAILY
От Нюрнберга до Гааги. Как Путина могут судить за войну против Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина От Нюрнберга до Гааги. Как Путина могут судить за войну против Украины