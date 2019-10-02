В Украине появится институт авторизованного экономического оператора

Верховная рада Украины поддержала во втором чтении законопроект №1048 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины по поводу некоторых вопросов функционирования авторизованных экономических операторов", передает корреспондент РБК-Украина.

За документ проголосовали 270 парламентариев.

В пояснительной записке указано, что в соответствии со статьей 84 Соглашения о Украины с ЕС, украинское таможенное законодательство должно постепенно приближаться к таможенному законодательству Евросоюза на основе принципа наилучших усилий, при этом, одним из этапов адаптации является введение в Украине института АЭО, аналогичного тому, который функционирует в ЕС.

Институт АЭО ввела Всемирная таможенная организация в 2005 году путем принятия рамочных стандартов безопасности и облегчения мировой торговли.

"Статус АЭО подтверждает высшая степень доверия таможни к предприятию и, как следствие, дает возможность применять самый перечень специальных упрощений и пользоваться преимуществами при осуществлении таможенных формальностей в отношении товаров, перемещаемых такими предприятиями", - подчеркивается в пояснительной записке.

Законом предусмотрено введение действенного механизма института АЭО аналогичного тому, который функционирует в ЕС, с перспективой их дальнейшего взаимного признания, что предусмотрено статьей 80 Соглашения и является одним из основных базисов таможенного сотрудничества между Украиной и ЕС.

При этом ожидается, что будущее признание статуса национальных АЭО таможенными органами стран ЕС обеспечит участие украинских АЭО в формировании так называемых безопасных цепей поставки товаров и повысит их конкурентоспособность на внешнем и внутреннем рынках.

Напомним, 12 сентября парламент принял за основу в первом чтении законопроект №1048 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины по поводу некоторых вопросов функционирования авторизованных экономических операторов".

Как писало РБК-Украина ранее, в конце февраля Рада 8 созыва одобрила за основу в первом чтении законопроект об уполномоченном экономическом операторе. Однако проект так и не был рассмотрен во втором чтении.

Тогда Нина Южанина, занимавшая должность главы комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики в Раде 8 созыва, подчеркивала, что данный законопроект является важным для украинского бизнеса.