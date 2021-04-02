В Украине может появиться Госреестр имущества, уничтоженного в результате агрессии РФ

В Украине может появиться Государственный реестр имущества, уничтоженного или поврежденного в результате вооруженной агрессии . Соответствующий законопроект №5177 поддержал комитет Верховной рады по правам человека.

"В заключении, данном главному комитету, рекомендуется проект закона о защите права собственности и других вещных прав лиц, пострадавших в результате вооруженной агрессии, № 5177, принять за основу", - говорится в сообщении.

Закон дает определение терминам "уничтожено имущество", "поврежденное имущество", "потерянное имущество", "компенсация", "реституция".

Согласно документу, реестр будет единой государственной информационно-телекоммуникационной системой, которая предназначена для сбора, накопления, обработки, хранения и защиты информации об имуществе, которое уничтожено, повреждено или утрачено в результате вооруженной агрессии.

В реестре будет вестись учет лиц, имеющих право на компенсацию за такое имущество или реституции. В нем также будет информация о начисленных размеры компенсации, совершенные реституции.

В законе прописана возможность использования данных Реестра как для формирования консолидированной претензии Украины к государству-агрессору по реализации его международно-правовой ответственности за вооруженную агрессию против Украины, так и для их использования в судебных спорах, истцами в которых являются физические и юридические лица, имущественные права которых нарушили в результате агрессии.

Документ определяет порядок предоставления компенсаций за уничтоженное, поврежденное и утраченное недвижимое и движимое имущество.

Кроме того, устанавливаются основы функционирования Комиссии по обследованию уничтоженного и поврежденного имущества и Комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с предоставлением компенсации пострадавшим лицам.