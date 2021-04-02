В Україні може з'явитися Держреєстр майна, знищеного внаслідок агресії РФ

В Україні може з'явитися Державний реєстр майна, знищеного або пошкодженого внаслідок збройної агресії . Відповідний законопроект №5177 підтримав комітет Верховної ради з питань прав людини.

"У висновку, наданому головному комітету, рекомендовано проект закону про захист права власності та інших речових прав осіб, постраждалих внаслідок збройної агресії, № 5177, прийняти за основу", - сказано у повідомленні.

Закон дає визначення термінам "знищене майно", "пошкоджене майно", "втрачене майно", "компенсація", "реституція".

Згідно з документом, реєстр буде єдиною державною інформаційно-телекомунікаційною системою, яка призначена для збирання, накопичення, обробки, зберігання та захисту інформації про майно, знищене, пошкоджене або втрачене внаслідок збройної агресії.

У реєстрі буде вестись облік осіб, які мають право на компенсацію за таке майно або реституцію. У ньому також буде інформація про нараховані розміри компенсації, здійснені реституції.

У законі прописана можливість використання даних Реєстру як для формування консолідованої претензії України до держави-агресора щодо реалізації її міжнародно-правової відповідальності за збройну агресію проти України, так і для їх використання у судових спорах, позивачами у яких є фізичні та юридичні особи, майнові права яких порушили в результаті агресії.

Документ визначає порядок надання компенсацій за знищене, пошкоджене та втрачене нерухоме та рухоме майно.

Крім того, встановлюються засади функціонування Комісії з обстеження знищеного та пошкодженого майна та Комісії з розгляду питань, пов’язаних з наданням компенсації постраждалим особам.