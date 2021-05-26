В Украине появится еще один профессиональный праздник: когда будут отмечать

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, 6 сентября 2012 года Верховной радой принят закон "Об административных услугах", который определил правовые основы реализации прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц в сфере предоставления административных услуг.

Во исполнение закона было начато создание сети центров предоставления административных услуг, количество которых по состоянию на 1 января 2021 года составляет 876 центров предоставления административных услуг, 59 территориальных подразделений, 356 удаленных рабочих мест администраторов и 15 мобильных центров по предоставлению административных услуг. Сейчас в центрах предоставления административных услуг работает около пяти тысяч администраторов.

"По случаю 9-й годовщины принятия закона Украины "Об административных услугах" и учитывая, что благодаря качественному и беспристрастному выполнению обязанностей администраторов центров предоставления административных услуг увеличивается степень доверия граждан к власти, предлагается ввести в Украине профессиональный праздник - День администратора центра предоставления административных услуг, который отмечать ежегодно 6 сентября", - говорится в документе.