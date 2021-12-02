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В Украине появится электронный реестр оружия. Он заработает весной 2022 года

Автор: Валерия Полищук

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что в Украине появится электронный реестр оружия. Он должен полноценно заработать в марте-апреле следующего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

"В начале следующего года мы представляем Единый реестр оружия, что также существенно преодолеет коррупционную составляющую. Эта область вызвала много замечаний. Уже в марте-апреле реестр заработает полноценно", - заявил Монастырский.

Он сообщил, что в реестре будут храниться данные об владельцах оружия. Министр также добавил, что с помощью реестра владельцы оружия смогут получать разрешение на применение, а также продлевать его.

"Все владельцы оружия смогут без проблем продлевать разрешение и получать их", - заявил Монастырский.

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Денис МонастырскийОружие в Украине