RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Україні з'явиться електронний реєстр зброї. Він запрацює навесні 2022 року

Автор: Валерія Поліщук

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив, що в Україні з'явиться електронний реєстр зброї. Він повинен повноцінно запрацювати в березні-квітні наступного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

"На початку наступного року ми представляємо Єдиний реєстр зброї, що також суттєво подолає корупційну складову. Ця область викликала багато зауважень. Вже в березні-квітні Реєстр запрацює повноцінно", - заявив Монастирський.

Він повідомив, що в реєстрі будуть зберігатися дані про власників зброї. Міністр також додав, що за допомогою реєстру власники зброї зможуть отримувати дозвіл на застосування, а також продовжувати його.

"Всі власники зброї зможуть без проблем продовжувати дозвіл і отримувати їх", - заявив Монастирський.

Читайте РБК-Україна в Google News
Денис МонастирськийЗброя в Україні