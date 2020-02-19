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В Украине появится День работника криминально-исполнительной службы        

Новости » Общество     19.02.2020 - 11:35
В Украине появится День работника криминально-исполнительной службы        
Иллюстративное фото (УНИАН)

Новый профессиональный праздник будет отмечаться 22 апреля

Кабинет министров Украины одобрил проект указа, который устанавливает День работника криминально-исполнительной службы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram нардепа от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко.

В частности, указом президента устанавливается День работника Государственной криминально-исполнительной службы Украины, который будет отмечаться 22 апреля. Указ вступит в силу со дня его опубликования.

Фото: указ президента

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин перенес рабочие дни в 2020 году. Таким образом, 8 марта - Международный женский день (воскресенье) - выходной переносится на понедельник, 9 марта. 19 апреля - Пасха (воскресенье) - выходным будет понедельник, 20 апреля.

Кроме того, выходной будет пятница, 1 мая, переносятся 9 мая (День Победы), 7 июня (Троица), 28 июня (День Конституции Украины), выходными будут 24 августа (День независимости Украины), понедельник, 14 октября (День защитника Украины) среда и католическое Рождество 25 декабря (пятница).

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