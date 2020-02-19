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В Україні з'явиться День працівника кримінально-виконавчої служби

Новини » Суспільство     19.02.2020 - 11:35
В Україні з'явиться День працівника кримінально-виконавчої служби
Ілюстративне фото (УНІАН)

Нове професійне свято буде відзначатися 22 квітня

Кабінет міністрів України схвалив проект указу, який встановлює День працівника кримінально-виконавчої служби. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram нардепа від "Європейської солідарності" Олексія Гончаренка.

Зокрема, указом президента встановлюється День працівника Державної кримінально-виконавчої служби України, який відзначатиметься 22 квітня. Указ набуде чинності з дня його опублікування.

Фото: указ президента

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін переніс робочі дні у 2020 році. Таким чином, 8 березня - Міжнародний жіночий день (неділя) - вихідний переноситься на понеділок, 9 березня. 19 квітня - Великдень (неділя) - вихідним буде понеділок, 20 квітня.

Крім того, вихідною буде п'ятниця, 1 травня, переносяться 9 травня (День Перемоги), 7 червня (Трійця), 28 червня (День Конституції України), вихідними будуть 24 серпня (День незалежності України), понеділок, 14 жовтня (День захисника України) середа і католицьке Різдво 25 грудня (п'ятниця).

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