В Украине появится Бюро санкционной политики: что известно о новом органе при СНБО

При Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) предлагается создать Бюро санкционной политики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Совета нацбезопасности и обороны Украины.
"Бюро санкционной политики, согласно законопроекту, является рабочим органом Совета национальной безопасности и обороны Украины, который будет координировать деятельность субъектов, реализующих санкционную политику Украины", - говорится в сообщении.
В частности, Бюро будет проверять предложения о применении санкций на соответствие концептуальным подходам, направлениям, мероприятиям в сфере санкционной политики Украины, определенным СНБО Украины.
Законопроект "Об основах санкционной политики Украины", на котором будет основываться деятельность нового органа, содержит ряд существенных новаций, в частности, в части перечня и полномочий субъектов в сфере санкционной политики, субъектов внесения предложений по применению, изменению или отмене санкций, процедуры корректировки санкций и т.д.
Как отметил руководитель Аппарата СНБО Украины Андрей Зюзь, Аппарат Рады "полностью готов" к работе по созданию Государственного реестра санкций, который предусмотрено образовать согласно законопроекту.
"Аппарату Совета, который является администратором этого реестра, предлагается разрешить обрабатывать все виды информации с ограниченным доступом и предоставить доступ к базам данных и реестрам других государственных органов", - говорится в сообщении на сайте СНБО.
Законопроект в ближайшее время будет отправлен на рассмотрение Кабмина. После этого - в Верховную раду.
Как сообщалось, развитие событий на фронте делает очевидным, что боевые действия против Украины лишь часть масштабного плана РФ по переформатированию мира. Кремль заранее готовился к санкциям и формировал международную "группу поддержки" войны.
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