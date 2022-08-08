В Украине появится Бюро санкционной политики: что известно о новом органе при СНБО

"Бюро санкционной политики, согласно законопроекту, является рабочим органом Совета национальной безопасности и обороны Украины, который будет координировать деятельность субъектов, реализующих санкционную политику Украины", - говорится в сообщении.

В частности, Бюро будет проверять предложения о применении санкций на соответствие концептуальным подходам, направлениям, мероприятиям в сфере санкционной политики Украины, определенным СНБО Украины.

Законопроект "Об основах санкционной политики Украины", на котором будет основываться деятельность нового органа, содержит ряд существенных новаций, в частности, в части перечня и полномочий субъектов в сфере санкционной политики, субъектов внесения предложений по применению, изменению или отмене санкций, процедуры корректировки санкций и т.д.

Как отметил руководитель Аппарата СНБО Украины Андрей Зюзь, Аппарат Рады "полностью готов" к работе по созданию Государственного реестра санкций, который предусмотрено образовать согласно законопроекту.

"Аппарату Совета, который является администратором этого реестра, предлагается разрешить обрабатывать все виды информации с ограниченным доступом и предоставить доступ к базам данных и реестрам других государственных органов", - говорится в сообщении на сайте СНБО.

Законопроект в ближайшее время будет отправлен на рассмотрение Кабмина. После этого - в Верховную раду.