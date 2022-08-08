В Україні з’явиться Бюро санкційної політики: що відомо про новий орган при РНБО

"Бюро санкційної політики згідно із законопроєктом є робочим органом Ради національної безпеки і оборони України, який координуватиме діяльність суб’єктів, що реалізують санкційну політику України", - йдеться в повідомленні.

З-поміж іншого, Бюро перевірятиме пропозиції про застосування санкцій на відповідність концептуальним підходам, напрямам, заходам у сфері санкційної політики України, визначеним РНБО України.

Законопроект "Про засади санкційної політики України", на якому буде ґрунтуватись діяльність нового органу, містить ряд суттєвих новацій, зокрема, у частині переліку та повноважень суб’єктів у сфері санкційної політики, суб’єктів внесення пропозицій щодо застосування, зміни або скасування санкцій, процедури корегування санкцій та ін.

Як зазначив керівник Апарату РНБО України Андрій Зюзь, Апарат Ради "повністю готовий" до роботи зі створення Державного реєстру санкцій, який передбачено утворити згідно із законопроектом.

"Апаратові Ради, який є адміністратором цього реєстру, пропонується дозволити обробляти усі види інформації з обмеженим доступом і надати доступ до баз даних та реєстрів інших державних органів", - йдеться в повідомленні на сайті РНБО.

Законопроект найближчим часом буде відправлено на розгляд уряду. Після цього - до Верховної ради.