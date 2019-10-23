В Украине появился рейтинг корпоративной устойчивости компаний Sustainable Ukraine

В Украине появился первый профессиональный рейтинг корпоративной устойчивости украинских компаний Sustainable Ukraine. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий пресс-релиз.

Как сообщается, рейтинг составляется на основе ведущих международных практик с фокусом на их инвестиционной привлекательности.

По словам организаторов, Sustainable Ukraine предоставляет единую систему ESG-координат для оценки и сравнения качества корпоративного управления в компаниях, а также их способности оказывать положительное влияние на общество, управлять нефинансовыми рисками и возможностями, а также обеспечивать свое устойчивое развитие. Кроме того, анализ результатов рейтинга позволит спрогнозировать вектор устойчивого развития всей украинской бизнес-среды и страны в целом.

В рейтинге будут представлены компании, которые входят в число 250 крупнейших налогоплательщиков Украины. Они будут оцениваться по 4 сферам: финансово-экономической, экологической, социальной и сфере корпоративного управления.

Основатель компании Premier Business Consulting & Communications, инициатор проекта Sustainable Ukraine Ростислав Куринько подчеркнул, что на основе ведущих международных методик сформирован перечень ключевых сфер для анализа, которые позволяют комплексно оценить качество корпоративного управления в компаниях, их возможность управлять своими нефинансовыми рисками и возможностями, осуществлять влияние на социальную и окружающую среду.

"Иными словами, области, выходящие за границы традиционной финансово-экономической оценки. В свою очередь, это позволит сделать комплексные выводы о характеристиках компании, которые сегодня широко пользуются спросом у международного инвестиционного сообщества", - обьяснил Куринько.

По его словам, рейтинг должен создать предпосылки для устойчивого развития Украины, роста конкурентоспособности и привлекательности социально ответственного делового поведения и, в свою очередь, построения общества качественно нового образца.

"Наша цель – создать эффективный и действенный инструмент ежегодной оценки устойчивого развития украинских компаний на основе ведущих международных практик. Рейтинг должен стимулировать положительные изменения в бизнес-среде, через нее – во всей стране, а также предоставить возможности и новые рыночные инструменты поощрения ответственной деловой практики, которые помогут компаниям выбрать путь устойчивого развития", – добавил Куринько.

Как известно, Premier Business Consulting & Communications – специализированная украинская компания, предоставляющая эффективные решения в сфере корпоративного развития и взаимодействия с инвестиционным сообществом с помощью инструментов устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности. Компания имеет большой опыт реализации комплексных проектов как в Украине, так и за рубежом.

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