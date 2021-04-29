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В Украине появился новый праздник. Впервые его отметят уже в мае

Автор: Андрей Василюк

В Украине введен новый праздник - День Государственной службы специальной связи и защиты информации. Его будут отмечать ежегодно 25 мая.

Соответствующий указ президента Украины №181/2021 от 29 апреля обнародован на сайте Офиса президента.

Отмечается, что праздник установлен с учетом значения Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины для обеспечения безопасности и защиты государственного суверенитета.

"Постановляю установить в Украине профессиональный праздник - День Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, который отмечать ежегодно 25 мая", - говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, 14 апреля Кабмин согласовал введение нового профессионального праздника - Дня Государственной службы специальной связи и защиты информации.

В феврале 2021 года президент Владимир Зеленский расширил перечень должностей руководителей военных формирований, правоохранительных органов, кандидатуры для назначения на которые соглашаются с главой государства.

В перечень таких должностей внесли председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации, а также первого заместителя и заместителей главы ведомства.

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