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В Украине появился День военной разведки: когда будем отмечать

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В Украине появился День военной разведки. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

День военной разведки Украины будет отмечаться ежегодно 7 сентября.

Зеленский подчеркнул, что военная разведка сделала значительный вклад по обеспечению защиты национальных интересов Украины от внешних угроз, укрепления обороноспособности государства.

Напомним, ранее на заседании Ставки верховного главнокомандующего стало известно, что силы обороны добились успеха в уничтожении ракетных составов, баз, штабов и логистических маршрутов российских захватчиков.

Кроме того, на предыдущем заседании Ставки верховного главнокомандующего Зеленский рассказал о деоккупации населенных пунктов Украины.

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Владимир Зеленский