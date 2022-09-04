Украинские флаги возвращаются. Зеленский провел очередное заседание Ставки
В воскресенье, 4 сентября, состоялось уже третье за неделю заседание Ставки верховного главнокомандующего по ситуации на фронте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
"Выходных на войне нет. Держим постоянную связь с теми, кто на фронте. Подробностей не буду рассказывать, но украинские флаги возвращаются туда, где должны быть по праву. А оккупантам на нашей земле не место", - сказал президент Украины Владимир Зеленский по результатам заседания.
Отмечается, что в Ставке приняли участие секретарь СНБО Алексей Данилов, министр обороны Алексей Резников и его заместитель Ростислав Замлинский, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала, командующий Нацгвардии Юрий Лебедь, министр внутренних дел Денис Монастырский, министр инфраструктуры Александр Кубраков, а также заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец.
В режиме видеосвязи к заседанию присоединились начальник ГУР Кирилл Буданов, командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский, командующий войск ОК "Юг" Андрей Ковальчук и командующий войск ОК "Запад" Сергей Литвинов.
Главнокомандующий и командующие оперативных направлений, руководитель разведки доложили о ситуации на передовой.
Напомним, два дня назад, 2 сентября Зеленский провел очередное заседание Ставки, по результатам которого были приняты определенные решения, которые, как отметил президент, скоро все увидят.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.