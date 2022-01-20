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В Украине появился День чествования защитников Донецкого аэропорта

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Четверг 20 января 2022 19:38
В Украине появился День чествования защитников Донецкого аэропорта Фото: в Украине появился День чествования защитников Донецкого аэропорта (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Защитников Донецкого аэропорта будут чествовать ежегодно 20-го января. В Министерстве обороны Украины подписали соответствующий приказ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Ежегодно 20 января будут организовываться и проводиться торжественные и памятные мероприятия, посвященные Дню памяти защитников Донецкого аэропорта.

"Это, в частности, мероприятия по чествованию памяти военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые обороняли Донецкий аэропорт, в мемориальном комплексе на территории Министерства обороны, где расположен зал памяти защитников Украины и памятный колокол", - пишет пресс-служба Минобороны.

В частности, в воинских частях Вооруженных сил Украины, высших военных учебных заведениях и библиотеках будут проводиться тематические встречи, лекции, книжные выставки, а также обсуждение документальных фильмов и кинохроник, посвященных теме обороны Донецкого аэропорта.

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