В Украине появилась стратегия информационной безопасности для противодействия России
Президент Владимир Зеленский утвердил Стратегию информационной безопасности Украины. Среди ее задач противодействие информационной агрессии со стороны Российской Федерации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ главы государства.
В документе указывается, что информационная политика России - это угроза для Украины и других демократических государств, ведь Россия направляет свои информационные операции на ключевые демократические институции, в частности, выборы.
Одним из действенных методов ответа на дезинформационную активность России называют санкции и эффективный механизм мониторинга и ответственности за их нарушение.
Документ также определяет стратегические цели и направления обеспечения информационной безопасности Украины. Таких целей в документе семь:
- Противодействие дезинформации и информационным операциям России.
- Обеспечение всестороннего развития украинской культуры и утверждение украинской гражданской идентичности.
- Повышение уровня медиакультуры и медиаграмотности общества.
- Обеспечение соблюдения прав человека на сбор, хранение, использование и распространение информации, свободу выражения своих взглядов и убеждений, защиту личной жизни, доступ к объективной и достоверной информации, а также обеспечение защиты прав журналистов.
- Информационная реинтеграция граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях и прилегающих к ним территориях Украины.
- Создание эффективной системы стратегических коммуникаций.
- Развитие информационного общества и уровня культуры диалога.
От реализации Стратегии информационной безопасности ожидают следующие результаты:
- защищенное информационное пространство Украины;
- эффективное функционирование системы стратегических коммуникаций;
- осуществление эффективного противодействия распространению незаконного контента;
- обеспечение устойчивого процесса информационной реинтеграции граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях Украины, и распространение украинского телерадиовещания на территориях Украины, прилегающих к временно оккупированным территориям;
- существенное повышение уровня медиакультуры и медиаграмотности населения;
- соблюдение конституционных прав человека на свободное выражение своих взглядов и убеждений, защиту частной жизни;
- обеспечение защиты прав журналистов;
- формирование украинской гражданской идентичности.