В Украине появилась стратегия информационной безопасности для противодействия России

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ главы государства .

В документе указывается, что информационная политика России - это угроза для Украины и других демократических государств, ведь Россия направляет свои информационные операции на ключевые демократические институции, в частности, выборы.

Одним из действенных методов ответа на дезинформационную активность России называют санкции и эффективный механизм мониторинга и ответственности за их нарушение.

Документ также определяет стратегические цели и направления обеспечения информационной безопасности Украины. Таких целей в документе семь:

Противодействие дезинформации и информационным операциям России. Обеспечение всестороннего развития украинской культуры и утверждение украинской гражданской идентичности. Повышение уровня медиакультуры и медиаграмотности общества. Обеспечение соблюдения прав человека на сбор, хранение, использование и распространение информации, свободу выражения своих взглядов и убеждений, защиту личной жизни, доступ к объективной и достоверной информации, а также обеспечение защиты прав журналистов. Информационная реинтеграция граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях и прилегающих к ним территориях Украины. Создание эффективной системы стратегических коммуникаций. Развитие информационного общества и уровня культуры диалога.

От реализации Стратегии информационной безопасности ожидают следующие результаты: