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В Україні з'явилася Стратегія інформаційної безпеки для протидії Росії

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Київ, Вівторок 28 грудня 2021 22:19
В Україні з'явилася Стратегія інформаційної безпеки для протидії Росії Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський затвердив Стратегію інформаційної безпеки України. Серед її завдань протидія інформаційні агресії з боку Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ глави держави.

У документі вказується, що інформаційна політика Росії - це загроза для України та інших демократичних держав, адже Росія спрямовує свої інформаційні операції на ключові демократичні інституції, зокрема вибори.

Одним із дієвих методів відповіді на дезінформаційну активність Росії називають санкції та ефективний механізм моніторингу і відповідальності за їх порушення.

Документ також визначає стратегічні цілі та напрями для забезпечення інформаційної безпеки України. Таких цілей в документі сім:

  1. Протидія дезінформації та інформаційним операціям Росії.
  2. Забезпечення всебічного розвитку української культури та утвердження української громадянської ідентичності.
  3. Підвищення рівня медіакультури та медіаграмотності суспільства.
  4. Забезпечення дотримання прав особи на збирання, зберігання, використання та поширення інформації, свободу вираження своїх поглядів і переконань, захист приватного життя, доступ до об'єктивної та достовірної інформації, а також забезпечення захисту прав журналістів.
  5. Інформаційна реінтеграція громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях та на прилеглих до них територіях України.
  6. Створення ефективної системи стратегічних комунікацій.
  7. Розвиток інформаційного суспільства та підвищення рівня культури діалогу.

Від реалізації Стратегії інформаційної безпеки очікують наступних результатів:

  • захищений інформаційний простір України;
  • ефективне функціонування системи стратегічних комунікацій;
  • здійснення ефективної протидії поширенню незаконного контенту;
  • забезпечення сталого процесу інформаційної реінтеграції громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях України, та поширення українського телерадіомовлення на територіях України, прилеглих до тимчасово окупованих територій;
  • суттєве підвищення рівня медіакультури та медіаграмотності населення;
  • дотримання конституційних прав особи на вільне вираження своїх поглядів і переконань, захист приватного життя;
  • забезпечення захисту прав журналістів;
  • формування української громадянської ідентичності.
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