В Украине повысят минимальную зарплату военным: когда и на сколько

Согласно указу, правительство должно обеспечить с 2023 года минимальное денежное довольствие военным на уровне не менее двухкратного размера минимального размера заработной платы, установленной законом на 1 января календарного года. Нововведение не затрагивает военнослужащих срочников.

Кроме того, Кабмин до 30 июня 2022 года должен внести в Верховную раду законопроект по усовершенствованию системы зарплаты военным с учетом опыта ведущих стран.

Указ вступает в силу с момента его опубликования.

Отметим, согласно планам Министерства финансов, с 1 января 2023 года минимальная заработная плата украинца возрастет до 7 176 гривен. Следовательно, с января 2023 года, в случае выполнения поручения президента, минимальная зарплата военных составит 14 352 гривен.