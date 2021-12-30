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В Україні підвищать мінімальну зарплату військовим: коли та на скільки

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про підвищення мінімальної зарплати військовослужбовцям. Крім того, Кабінету міністрів доручено вдосконалити систему грошового забезпечення військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Згідно з указом, уряд повинен забезпечити з 2023 року мінімальне грошове забезпечення військовим на рівні не менше дворазового розміру мінімального розміру заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року. Нововведення не зачіпає військовослужбовців строковиків.

Крім того, Кабмін до 30 Червня 2022 року має внести до Верховної Ради законопроєкт щодо удосконалення системи зарплати військовим з урахуванням досвіду провідних країн.

Указ набирає чинності з моменту його опублікування.

Нагадаємо, у вересні Міністерство оборони України заборгувало військовим 1,5 млрд гривень. У відомстві тоді запевнили, що вирішать проблему найближчим часом.

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