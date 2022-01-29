В Украине повысили минимальные алименты. Сколько можно получить на ребенка

Как было раньше

В 2020 году алименты выплачивались следующим образом. Родители ежемесячно должны были платить не менее 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. То есть минимальный гарантированный размер алиментов в таком случае составлял для детей до 6 лет - 929,50 гривны, а для детей от 6 до 18 лет - 1 159 гривен.

Отметим, выплата алиментов возлагается на родителей в первую очередь, но бывает так, что дети теряют родителей или они не в состоянии содержать своих детей. В таком случае обязанность по алиментам возлагается на других членов семьи. Но в 2020 году в отношении них действовала норма об оплате не менее 30% прожиточного минимума, то есть для детей до 6 лет - 557,70 гривны, для детей от 6 до 18 лет - 695,40 гривны.

Что будет теперь

Согласно изменениям, гарантированный размер алиментов, который будет взиматься с других родственников, повышен с 30 до 50% прожиточного минимума. То есть фактически бабушек, дедушек и других членов семьи приравняли к родителям.

Таким образом, минимальная сумма алиментов, которая может быть взыскана, на сегодня составляет:

для детей до 6 лет - 1 050 гривен

для детей от 6 до 18 лет - 1 309 гривен

Данные суммы рассчитаны, исходя из того, что с 1 января 2022 года прожиточные минимумы для детей составляют 2 100 и 2 618 гривен соответственно. При этом рекомендованный размер алиментов равен величине прожиточного минимума.

В то же время закон предполагает, то окончательный размер алиментов определяется относительно доходов плательщика. Также при определении суммы будут учитываться материальное и семейное положение плательщика и получателя алиментов.

Размер алиментов вырастет больше

Согласно закону о государственном бюджете на 2022 год, с 1 июля 2022 года прожиточный минимум для детей в возрасте до 6 лет составит 2 201 гривну, для детей от 6 до 18 лет - 2 744 гривен.

С 1 декабря 2022 года для детей до 6 лет прожиточный минимум поднимется до 2 272 гривны, для детей от 6 до 18 лет - до 2 833 гривны. Размеры алиментов - минимальные и рекомендованные - рассчитываются с учетом этих цифр.

Алименты от государства

Государственная помощь на ребенка предусмотрена, если:

место жительства и пребывания родителей неизвестно;

родители уклоняются от алиментов;

родители не имеют возможности содержать ребенка.

В таким случаях на ребенка назначается временная государственная помощь, размер которой определяется с учетом материального положения семьи, в которой он проживает, но не ниже 50% прожиточного минимума.