В Украине потепление. Температура поднялась до +6, но идет небольшой снег

В Украину пришло потепление. На юге страны температура воздуха колеблется от -2 до +6, а на западе небольшой снег и дождь.

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".

Как сообщается, температура воздуха сейчас на западе и севере наблюдается от -6 до +1, в центре от +1 до 0, а на юго-востоке от - 2 до +6. Кроме того, большинство регионов укрыл туман.

В Закарпатской области выпало от 2 до 6 см снега, однако в Волынской и Львовской областях идет дождь. Состояние покрытия на отдельных участках государственного значения в Николаевской области частично заснеженное, в других областях - мокрое. На дорогах, кроме юго-восточной части, местами гололед.

Напомним, 3 февраля в большинстве западных и некоторых центральных и северных областях ожидается мокрый снег. Температура воздуха в Украине днем будет колебаться от +1 до +10, однако ночью будут наблюдаться заморозки.

Также РБК-Украина писало, что в течение текущей недели ожидаются резкие изменения погоды. После потепления в Украину вернутся морозы.

Кроме того, по прогнозу Укргидрометцентра, в феврале 2021 года средняя месячная температура в Украине составит от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла, в Крыму до 3 градусов тепла.