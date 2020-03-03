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Потепление до +19 и дожди на западе: прогноз погоды на завтра

Новости » Общество     03.03.2020 - 16:37
Потепление до +19 и дожди на западе: прогноз погоды на завтра
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

4 марта почти на всей территории страны ожидается теплая и сухая погода

Погода в Украине 4 марта почти на всей территории ожидается без осадков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, 4 марта ожидается сильный дождь на Закарпатье и в Карпатах, в горах - с мокрым снегом. Температура воздуха в западных областях +7+9 днем и +5+6 ночью.

На остальной территории Украины ожидается теплая и сухая погода. В частности, в северных и центральных регионах страны столбики термометра покажут максимально +18 днем и +7 ночью.Потепление до +19 и дожди на западе: прогноз погоды на завтра

На востоке Украины днем температура воздуха прогреется до +17, ночью ожидается +2+4 тепла.

Традиционно, теплее всего 4 марта будет на юге страны. Там синоптики прогнозируют переменную облачность, до +19 тепла днем и до +7 ночью. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/сек.

Напомним, погода в Украине с 3 марта существенно улучшится, ожидается потепление до +17, а в конце недели синоптики прогнозируют дожди и похолодание.

Также РБК-Украина сообщало, что в марте 2020 года средняя месячная температура в Украине прогнозируется на уровне 1-7 градусов тепла, на 2-3 градуса выше средних многолетних значений.

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