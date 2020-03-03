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Потепління до +19 і дощі на заході: прогноз погоди на завтра

Новини » Суспільство     03.03.2020 - 16:37
Потепління до +19 і дощі на заході: прогноз погоди на завтра
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

4 березня майже на всій території країни очікується тепла і суха погода

Погода в Україні 4 березня майже на всій території очікується без опадів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського гідрометцентру.

За даними синоптиків, 4 березня очікується сильний дощ на Закарпатті та у Карпатах, в горах - з мокрим снігом. Температура повітря в західних областях +11+15 вдень і +5+6 вночі.

На решті територій України очікується тепла і суха погода. Зокрема, в північних та центральних регіонах країни стовпчики термометра максимально покажуть +18 вдень та +7 вночі.Потепління до +19 і дощі на заході: прогноз погоди на завтра

На сході України вдень температура повітря прогріється до +17, вночі очікується +2+4 тепла.

Традиційно, найтепліше 4 березня буде на півдні країни. Там синоптики прогнозують мінливу хмарність, до +19 тепла вдень і до +7 вночі. Вітер переважно південний, 7-12 м/с.

Нагадаємо, погода в Україні з 3 березня суттєво покращиться, очікується потепління до +17, а в кінці тижня синоптики прогнозують дощі та похолодання.

Також РБК-Україна повідомляло, що у березні 2020 року середня місячна температура в Україні прогнозується на рівні 1-7 градусів тепла, на 2-3 градуси вище середніх багаторічних значень.

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