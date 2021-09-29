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В Україні побудують центр з обслуговування та випробування турецьких безпілотників Bayraktar

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Київ, Середа 29 вересня 2021 18:30
В Україні побудують центр з обслуговування та випробування турецьких безпілотників Bayraktar Фото: в Україні з'явиться центр обслуговування безпілотників Bayraktar (mil.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Україні з'явиться центр з обслуговування та випробування безпілотників Bayraktar. Побудувати його планується під Києвом на землях, що належать Міноборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

"Україна і Туреччина підписали меморандум про будівництво спільного навчально-випробувального центру з експлуатації безпілотників (Bayraktar - ред.)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що центр простоять біля міста Васильків (Київська область) на землях Міноборони. У ньому планується проводити обслуговування, поточний ремонт і модернізацію безпілотників, а також навчання і підготовку персоналу, який буде з ними працювати.

"Як планується, згодом в Україні буде побудовано кілька таких центрів", - уточнили в ОП.

Угоду про будівництво центру підписали Міністр оборони України Андрій Таран і гендиректор турецької компанії Bayraktar Халук Байрактар.

На церемонії підписання був присутній президент України Володимир Зеленський. "Ми чекали цього моменту дуже довго. Це важлива подія для нас", - сказав він.

Фото: в Україні з'явиться центр обслуговування безпілотників Bayraktar (president.gov.ua)

Нагадавши, Україна планує закупити кілька безпілотників у Туреччині.

Раніше повідомлялося, що турецькі безпілотники випробували на ділі. З'явилося відео випробувань.

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