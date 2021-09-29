В Україні побудують центр з обслуговування та випробування турецьких безпілотників Bayraktar
В Україні з'явиться центр з обслуговування та випробування безпілотників Bayraktar. Побудувати його планується під Києвом на землях, що належать Міноборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.
"Україна і Туреччина підписали меморандум про будівництво спільного навчально-випробувального центру з експлуатації безпілотників (Bayraktar - ред.)", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що центр простоять біля міста Васильків (Київська область) на землях Міноборони. У ньому планується проводити обслуговування, поточний ремонт і модернізацію безпілотників, а також навчання і підготовку персоналу, який буде з ними працювати.
"Як планується, згодом в Україні буде побудовано кілька таких центрів", - уточнили в ОП.
Угоду про будівництво центру підписали Міністр оборони України Андрій Таран і гендиректор турецької компанії Bayraktar Халук Байрактар.
На церемонії підписання був присутній президент України Володимир Зеленський. "Ми чекали цього моменту дуже довго. Це важлива подія для нас", - сказав він.
Фото: в Україні з'явиться центр обслуговування безпілотників Bayraktar (president.gov.ua)
Нагадавши, Україна планує закупити кілька безпілотників у Туреччині.
Раніше повідомлялося, що турецькі безпілотники випробували на ділі. З'явилося відео випробувань.