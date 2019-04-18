В Украине построят более 130 хранилищ для боеприпасов

Иллюстративное фото (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Стоимость строительства составляет 4,3 млрд гривен

До конца 2021 года в Украине построят более 130 защищенных хранилищ для хранения боезапаса. Об этом заявил начальник Центрального управления безопасности военной службы Вооруженных Сил Украины полковник Николай Швец, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генштаба ВСУ.

Он сообщил, что в настоящее время потребность ВСУ в защищенных железобетонных хранилищах составляет около 300 единиц.

"Проектами реконструкции технических территорий предусмотрено в течение 2018-2021 годов строительство более 130 защищенных хранилищ. Провести реконструкцию предполагается в три очереди. Стоимость строительства согласно отработанных проектов Реконструкции технических территорий составляет 4,3 млрд грн", - говорится в сообщении.

Швец также отметил, что сейчас на основании этих контрактов начато строительство первой очереди защитных обсипних хранилищ в количестве 35 единиц, завершить которое планируется до конца 2019 года.

Кроме этого, около 70% охранных периметров потенциально опасных оббъектов уже оборудованы ограждением нового типа, периметровими техническими средствами охраны, видеонаблюдением, освещением и другими системами защиты и контроля доступа.

К концу второго квартала 2019 года запланировано завершение этих работ на 37 потенциально опасных объектах хранения боезапаса. Эти системы обеспечивают надежную охрану различных климатических и погодных условиях и в любое время суток.

Напомним, ночью 9 октября 2018 года на арсенале боеприпасов в Ичне (Черниговская область) произошел пожар. На складах находилось 69,5 тысяч тонн боеприпасов. В связи с ЧП жителей Ични и 30 близлежащих поселков эвакуировали.

Ранее сообщалось, что после нескольких взрывов на складах с боеприпасами в Министерстве обороны было привлечено к дисциплинарной ответственности 65 человек.