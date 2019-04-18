ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україні збудують понад 130 сховищ для боєприпасів

Новини » Політика    18.04.2019 - 21:01
В Україні збудують понад 130 сховищ для боєприпасів
Ілюстративне фото (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Вартість будівництва становить 4,3 млрд гривень

До кінця 2021 року в Україні збудують понад 130 захищених сховищ для зберігання боєзапасу. Про це заявив начальник Центрального управління безпеки військової служби Збройних Сил України полковник Микола Швець, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генштабу ЗСУ. 

Він повідомив, що на даний час потреба ЗСУ у захищених залізобетонних сховищах складає близько 300 одиниць.

"Проектами реконструкції технічних територій передбачено протягом 2018-2021 років будівництво понад 130 захищених сховищ. Провести реконструкцію передбачається у три черги. Вартість будівництва згідно відпрацьованих проектів Реконструкції технічних територій становить 4,3 млрд грн", - йдеться в повідомленні. 

Швець також зазначив, що наразі на підставі цих контрактів розпочато будівництво першої черги захисних обсипних сховищ у кількості 35 одиниць, завершити яке планується до кінця 2019 року.

Окрім цього, близько 70% охоронних периметрів потенційно-небезпечних об'єктів уже обладнані огорожею нового типу, периметровими технічними засобами охорони, відеоспостереженням, освітленням та іншими системами захисту та контролю доступу.

До кінця другого кварталу 2019 року сплановано завершення цих робіт на 37-ми потенційно небезпечних об'єктах зберігання боєзапасу. Ці системи забезпечують надійну охорону за різних кліматичних і погодних умов та у будь-який час доби.

Нагадаємо, вночі 9 жовтня 2018 року на арсеналі боєприпасів в Ічні (Чернігівська область) сталася пожежа. На складах знаходилося 69,5 тисяч тонн боєприпасів. У зв'язку з НП жителів Ічні та 30 прилеглих селищ евакуювали.

Раніше повідомлялося, що після кількох вибухів на складах з боєприпасами в Міністерстві оборони було притягнуто до дисциплінарної відповідальності 65 осіб. 

САП направить до ВАКС справу щодо розкрадань посадовцями Міноборони На Донбасі на території туристичної бази виявили склад боєприпасів
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України Министерство обороны РФсклад
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся