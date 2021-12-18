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Україні зрозуміла тактика Путіна щодо НАТО. У Міноборони пояснили

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Київ, Субота 18 грудня 2021 11:59
Україні зрозуміла тактика Путіна щодо НАТО. У Міноборони пояснили Фото: президент РФ Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Президент РФ Володимир Путін хоче письмових гарантій щодо невступу України в НАТО. В Міністерстві оборони України це прокоментували.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на слова заступниці міністра оборони Ганни Маляр в ефірі "24 каналу".

"Ми всі розуміли, що саме це він має за мету, просто це не озвучували напряму. Зараз, очевидно, ставки збільшилися і тепер він дозволяє собі говорити відверто те, що всі й так розуміли. Це дуже серйозна і агресивна заявка", - сказала вона.

За її словами, Україна не буде відмовлятись від цих прагнень і Путін це дуже добре усвідомлює. І саме тому ускладнює будь-який переговорний процес такою вимогою.

"Якщо на меті стоїть завдання ускладнити процес, вибити з рівноваги іншу сторону, завести її в глухий кут, поставити перед серйозним викликом, то я можу припустити, що таку тактику можуть використовувати - щоб виграти щось менше, виставляють більшу вимогу", - заявила вона.

Нагадаємо, Зеленський відповів, чи готова Україна відмовитись від вступу в НАТО в обмін на відвід військ РФ.

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