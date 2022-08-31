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Украине пока не стоит рассчитывать на замороженные активы РФ, - Гетманцев

Новина українською →
Украина, Среда 31 августа 2022 11:44
Украине пока не стоит рассчитывать на замороженные активы РФ, - Гетманцев Фото: председатель комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ростислав Шаправский

Передача замороженных активов РФ Украине от других стран может занять годы. На эти средства точно не стоит рассчитывать в контексте восстановления в 2023-2024 годах.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Думаю, что это (передача активов, - ред.) вопрос лет и это вопрос прежде всего судов. Это, возможно, где-то больше политическое решение, но без судебной ветви оно не обойдется", - считает нардеп.

По его словам, дело не в России или отношении к ней. Но западным странам важны институты, которые составляют основу европейской цивилизации.

"Для них закон, верховенство права и институт являются основой политической культуры. И если ты отклоняешься от определенной нормы в определенном кейсе, то ты не просто отклоняешься, ты создаешь прецедент, которым видоизменяешь этот институт", - отметил Гетманцев.

Кейс с российскими активами для Украины может стать поводом для других стран задуматься о рисках размещения на Закате своих ресурсов.

"Именно поэтому я думаю, что это основное препятствие для них. Я думаю, что это очень тяжелый путь", - считает глава комитета Ради.

В то же время, по его словам, в Национальном совете восстановления Украины есть план на 750 млрд долларов, который планируется реализовать за 10 лет. Из этой суммы 30% - это частные инвестиции, а в основном - помощь партнеров.

Ранее министр юстиции Денис Малюська в интервью РБК-Украина рассказал, что Украина рассчитывает получить сотни миллиардов долларов средств России, замороженных на Западе после вторжения в Украину. По его словам, это может произойти за 7-8 месяцев.

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