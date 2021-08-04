В Украине пока не решили, как потратить 2,7 млрд долларов от МВФ

Как отмечается в материале, деньги МВФ после решения о выделении поступят на счета Нацбанка в СДР (специальные права заимствования) - валюте Фонда.

Решение как их использовать каждая страна может принимать самостоятельно - они могут остаться в резервах или после перевода в доллары пойти на покрытие дефицита госбюджета. На сегодняшний день окончательного решения еще не принято, подтвердили РБК-Украина в НБУ и в Минфине.

"Согласно процедуре, соответствующие средства поступают на счета НБУ, а потом уже принимается решение об их предназначении", - сообщили изданию в Минфине.

По информации собеседников РБК-Украина, в НБУ не против оставить всю сумму в золотовалютных резервах.

Минфину же деньги крайне необходимы для выплат по внешнему долгу в сентябре. И если министерство захочет направить всю сумму в бюджет, НБУ придется согласиться, в том числе и потому, что распорядителем средств является именно Минфин. В какой пропорции в итоге пройдет распределение 2,7 млрд долларов, чиновники пока публично не говорят. По одному из обсуждаемых вариантов, возможно, деньги поделят 50/50.