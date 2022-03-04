ВСУ ликвидировали российского генерала

Вооруженные силы Украины уничтожили российского генерала-заместителя командующего 41-й армии генерал-майора Андрея Суховецкого. Он был убит в Черниговской области.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на заявление советника министра внутренних дел Антона Геращенко.

"Первый пошел! Первый российский генерал оккупант уничтожен в Украине, на территории Черниговской области. Приготовиться другим! Или, господа генералы, докладывайте на верх, что вторжение в Украину, - это кровавая авантюра, которая погубит Россию, если ее не остановить немедленно", - написал Геращенко.

Отметим, что Андрей Суховецкий погиб 2 марта, а 5 марта назначены его похороны в Новосибирске.

Фото: Антон Геращенко рассказал, что на территории Черниговской области был убит российский генерал