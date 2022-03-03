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Три самолета, два вертолета и колонны техники. Генштаб сообщил о потерях России

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Четверг 03 марта 2022 03:11
Три самолета, два вертолета и колонны техники. Генштаб сообщил о потерях России Фото: Россия продолжает терять технику (t.me/tsaplienko)
Автор: Артур Родивилов

Российские оккупационные войска продолжают нести потери от ударов авиации и ЗРУ Воздушных сил Украины. В частности, подбиты три вражеских самолета, два вертолета и колонны другой вражеской техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб Украины.

2 марта экипажи боевых самолетов Су-24м и Су-25 осуществляли авиационную поддержку подразделений Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, уничтожая колонны военной техники и живой силы россиян в Киевской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях.

"В течение суток зенитными ракетными подразделениями уничтожены три вражеских самолета и два вертолета оккупантов", - говорится в сообщении.

Напомним, около 9000 тысяч российских военных были уничтожены за одну неделю войны против Украины. Армия делает все для того, чтобы взломать врага окончательно.

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