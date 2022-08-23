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Когда в Украине подорожают овощи: прогноз производителей

Фото: производители надеются поднять цены на овощи только в октябре (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Летом цены на овощи в Украине упали из-за сезонного фактора. Производители заявляют, что осенью возможен рост цен на 10-15%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз, который дал заместитель председателя ГО "Всеукраинская аграрная рада" (ВАР) Денис Марчук

По его словам, на цены будут давить нарушение логистических цепей, рост цен на топливо, стоимость энергоносителей и затраты на хранение продукции.

"Инфляция, война, нарушение логистических цепей, рост цен на топливо - это составляющие, которые формируют ценовую политику на продукты питания. С начала войны цены на все товары выросли более чем на 20%. Сейчас август, сезон сбора овощей, поэтому наблюдаем снижение стоимости из-за увеличения предложения", - сказал он.

Марчук отметил, что картофель, огурцы, помидоры и другие овощи подешевели, сезонный фактор будет продолжаться до октября.

"Учитывая то, что определенное количество украинцев выехали за границу, это также способствовало снижению цен на сезонные овощи. Но осенью вырастут расходы на хранение овощей, поэтому следует ожидать после октября увеличение цены на 10-15% на все группы", - прогнозирует представитель ассоциации производителей аграрной продукции.

Напомним, по данным Госстата, в июле 2022 года в Украине подорожали овощи, яйца и гречка.

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