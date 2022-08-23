RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Коли в Україні подорожчають овочі: прогноз виробників

Фото: виробники сподіваються підняти ціни на овочі лише в жовтні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Влітку ціни на овочі в Україні впали через сезонний фактор. Виробники заявляють, що восени можливе зростання цін на 10-15%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз, який дав заступник голови ГС "Всеукраїнська аграрна рада" (ВАР) Денис Марчук

За його словами, на ціни будуть тиснути порушення логістичних ланцюгів, зростання цін на пальне, вартість енергоносіїв та витрати на зберігання продукції.

"Інфляція, війна, порушення логістичних ланцюгів, зростання цін на пальне - це складові, які формують цінову політику на продукти харчування. З початку війни ціни на всі товари зросли на понад 20%. Зараз серпень, сезон збору овочів, тому спостерігаємо зниження вартості через збільшення пропозиції", - сказав він.

Марчук зазначив, що картопля, огірки, томати та інші овочі подешевшали, сезонний фактор буде продовжуватись до жовтня.

"Враховуючи те, що певна кількість українців виїхали за кордон, це також сприяло зниженню цін на сезонні овочі. Але восени зростуть витрати на зберігання овочів, тому слід очікувати після жовтня збільшення ціни на 10-15% на всі групи", - прогнозує представник асоціації виробників аграрної продукції.

Нагадаємо, за даними Держстату, в липні 2022 року в Україні подорожчали овочі, яйця і гречка.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ціни на продукти