В Украине подняли ставку выплат COVID-больницам

В Украине COVID-больницы будут получать больше средств. Необходимость возникла из-за увеличения количества больных в отделениях интенсивной терапии и увеличения потребления кислорода пациентами.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу главы Министерства здравоохранения Виктора Ляшко.

"Такая необходимость возникла, в частности, из-за увеличения в 5 раз потребления кислорода больными и увеличения количества больных в отделениях интенсивной терапии", - пишет Ляшко.

Глобальная ставка после решения Кабинета Министров Украины была увеличена до 645 тысяч гривен с 1 ноября текущего года.

В то же время предыдущие ставки составляли: