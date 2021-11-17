ru ua
Ср, 17 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

В Украине подняли ставку выплат COVID-больницам

Новина українською →
Среда 17 ноября 2021 14:58
В Украине подняли ставку выплат COVID-больницам Фото: в Украине подняли ставку выплат COVID-больницам (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине COVID-больницы будут получать больше средств. Необходимость возникла из-за увеличения количества больных в отделениях интенсивной терапии и увеличения потребления кислорода пациентами.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу главы Министерства здравоохранения Виктора Ляшко.

"Такая необходимость возникла, в частности, из-за увеличения в 5 раз потребления кислорода больными и увеличения количества больных в отделениях интенсивной терапии", - пишет Ляшко.

Глобальная ставка после решения Кабинета Министров Украины была увеличена до 645 тысяч гривен с 1 ноября текущего года.

В то же время предыдущие ставки составляли:

  • 577,7 тысячи гривен - с 1 октября 2021 года до 1 ноября 2021 года;
  • 554 тысячи гривен - с 1 апреля до 30 сентября 2021 года.
Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Коронавирус
NEWS
Проездной почти за 3000 гривен: новые тарифы на транспорт в Киеве с 1 января
Проездной почти за 3000 гривен: новые тарифы на транспорт в Киеве с 1 января
DAILY
Раздел имущества. На каких условиях Коломойский уйдет из "Укрнафты"
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Раздел имущества. На каких условиях Коломойский уйдет из "Укрнафты"