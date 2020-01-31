В Украине подняли минимальное пособие по безработице

Правление Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы приняло решение о повышении с 1 марта 2020 года минимального размера пособия по безработице. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

По данным пресс-службы, для лиц, выплаты которым назначаются с учетом заработной платы и страхового стажа, минимальный размер пособия по безработице увеличен с 1630 грн до 1 800 грн. Для лиц, выплаты которым назначаются без учета заработной платы и страхового стажа, минимальный размер пособия по безработице увеличен с 610 грн до 650 грн.

Кроме того, правление Фонда на случай безработицы одобрило проект бюджета фонда на 2020 год с доходами 15,8 млрд грн и расходами 15,6 млрд грн. На реализацию активных программ содействия занятости предусмотрено направить 1,2 млрд грн, в прошлом году эти расходы составили 734 млн грн.

Как сообщало РБК-Украина, максимальное пособие увеличилось с 1 декабря 2019 года с 8028 грн до 8408 грн в месяц. В то же время размер минимального пособия по безработице остался без изменений - от 610 до 1630 грн.

Напомним, в декабре 2019 года в Украине было официально зарегистрировано в 338,2 тысяч безработных, что на 49,3 тысяч больше, чем в ноябре 2019 года (259,3 тысяч).