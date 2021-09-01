В Украине поднимут стипендии: кому и на сколько

"Правительство примет изменения по размерам стипендиального обеспечения учеников учреждений профессионального образования, студентов профессионального предвысшего образования и высшего образования. Это означает, что стипендии для студентов будут повышены", - заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, стипендии у студентов учреждений профтехобразования вырастут в 2,5 раза, а у студентов вузов - минимум в 1,5 раза.

Отметим, на сегодня минимальная академическая стипендия в учебных заведений 3-4 уровней аккредитации составляет 1 300 гривен в месяц, то есть, по словам Шмыгаля, может вырасти почти до 2 000 гривен.

Обычная стипендия в учреждениях профтехобразования составляет 490 гривен, то есть после повышения может подняться до свыше 1 225 гривен.