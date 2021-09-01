В Україні піднімуть стипендії: кому і на скільки

"Уряд ухвалить зміни щодо розмірів стипендіального забезпечення учнів закладів професійної освіти, студентів фахової передвищої освіти та вищої освіти. Це означає, що стипендії для студентів будуть підвищені", - прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, стипендії у студентів закладів профтехосвіти виростуть в 2,5 рази, а у студентів вузів - мінімум в 1,5 рази.

Відзначимо, на сьогодні мінімальна академічна стипендія в навчальних закладів 3-4 рівнів акредитації становить 1 300 гривень на місяць, тобто, за словами Шмигаль, може вирости майже до 2 000 гривень.

Звичайна стипендія в закладах профтехосвіти становить 490 гривень, тобто після підвищення може піднятися до понад 1 225 гривень.