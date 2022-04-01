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В Украине поднимут на 50% налоги для компаний, которые продолжают работать в РФ

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Украина, Пятница 01 апреля 2022 16:19
В Украине поднимут на 50% налоги для компаний, которые продолжают работать в РФ Фото: Рада увеличила налоги на компании, оставшиеся в России (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Верховная рада приняла в первом чтении изменения в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения субъектов хозяйствования, связанных экономическими связями с государством-агрессором. Законопроект за основу поддержали 309 народных депутатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.

Положения законопроекта №7232 предусматривают применение при налогообложении в Украине международных компаний, подразделения которых продолжают работать в Российской Федерации, коэффициента 1,5 к ставкам следующих налогов: налога на прибыль предприятий, экологического налога, ренты и налога на имущество.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, среди тех компаний, которые публично выразили свою позицию, 36 компаний продолжили обслуживать клиентов в России и, соответственно, платить налоги в российский госбюджет, из которого страна-агрессор финансирует свои военные расходы.

"Например, открыто отказываются уходить с российского рынка крупные европейские ритейлеры - немецкое Metro и французские Auchan и Leroy Merlin. Для компаний не являются аргументом даже их прямые потери от военной агрессии РФ на территории Украины", - говорится в документе.

Исходя из имеющихся публичных данных Metro, Auchan и Leroy Merlin совокупно платят в бюджет страны-агрессора Российской Федерации 700 миллионов долларов налогов. Этой суммы хватило бы России, чтобы профинансировать закупки из 64 самолетов СУ-25, 175 танков, 206 ракет "Искандер", 933 ракеты "Калибр" или 2 миллионов автоматов АК-74, отметили авторы проекта.

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