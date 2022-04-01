В Україні збільшать на 50% податки для компаній, які продовжують працювати у РФ

Верховна рада ухвалила в першому читанні зміні до Податкового кодексу України щодо оподаткування суб'єктів господарювання, пов'язаних економічними зв'язками з державою - агресором. Законопроект за основу підтримали 309 народних депутатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка .

Положення законопроекту №7232 передбачають застосування при оподаткуванні в Україні міжнародних компаній, підрозділи яких продовжують працювати в Російській Федерації, коефіцієнту 1,5 до ставок наступних податків: податку на прибуток підприємств, екологічного податку, ренти та податку на майно.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, серед тих компаній, які публічно висловили свою позицію, 36 компаній продовжили обслуговувати клієнтів у Росії та, відповідно, сплачувати податки до російського держбюджету, з якого країна-агресор фінансує свої військові витрати.

"Наприклад, відкрито відмовляються йти з російського ринку великі європейські ритейлери - німецьке Metro та французькі Auchan та Leroy Merlin. Для компаній не є аргументом навіть їх прямі втрати від військової агресії РФ на території України", - йдеться в документі.

Виходячи з наявних публічних даних Metro, Auchan та Leroy Merlin сукупно сплачують до бюджету країни-агресора Російської Федерації 700 мільйонів доларів податків. Цієї суми вистачило б Росії, щоб профінансувати закупівлі 64 літаків СУ-25, 175 танків, 206 ракет "Іскандер", 933 ракети "Калібр" або 2 мільйонів автоматів АК-74, зазначили автори проекту.