В Украине из-за подъема уровня воды ожидаются подтопления

Сегодня, 9 мая, в западных областях Украины ожидается поднятие уровня воды в реках, что может привести к затоплению территорий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр при Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, в Ивано-Франковской области уровень воды повысится в р. Ворона вблизи Тысменицы. Вода поднимется на 0,1 - 0,5 м, что приведет к затоплению поймы, сельскохозяйственных угодий и значительной части территории города по обоим берегам.

Также, из-за сильных осадков уровень воды поднимется в притоках Припяти во Львовской, Волынской, Ровенской и Житомирской областях. Уровень поднимется на 0,2 - 0,7 м с возможным выходом воды на заводь.

Кроме того, на 0,7 - 1,2 м поднимется уровень воды в Днестре на участке Галич-Нижний-Залещики. Негативных последствий не ожидается.

Напомним, ранее сообщалось, что в населенных пунктах Ивано-Франковской области из-за непогоды затопило несколько жилых домов. Спасатели откачали воду в селах Ямница и Старый Лисец Тисменицкого района, в Косове, урочище Демьянов лаз и в селе, а также в Калуше и поселке Богородчаны.

Напомним, ранее синоптики предупредили о резком ухудшении погоды. В частности, на Левобережье местами ожидаются грозы, днем в восточной части шквалы до 15-20 м/с (II уровень опасности, желтый). Ночью 8-9 мая в западных областях прогнозируются заморозки на поверхности почвы до -3 (I уровень опасности, желтый). В Карпатах сильные заморозки в воздухе до -3 (II уровень опасности, оранжевый).