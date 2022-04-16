Украине после победы понадобится свой план Маршалла, - Ахметов

"Нам однозначно потребуется беспрецедентная международная программа восстановления - План Маршала для Украины. Уверен, что после победы нашей страны в этой войне, мы все вместе восстановим свободную, европейскую, демократичную и успешную Украину", - сообщил Ринат Ахметов.

По его мнению, SCM как крупнейший частный украинский инвестор сыграет ключевую роль в послевоенном восстановлении страны. "Я уверен, что в послевоенном восстановлении Украины SCM как самый большой частный бизнес страны будет играть ключевую роль", - добавил Ахметов.

Своей целью бизнесмен видит восстановление разрушенного российскими оккупантами украинского города Мариуполь и его металлургических предприятий.

"Моя цель - вернуться в украинский Мариуполь и реализовать наши планы, чтобы мариупольская сталь, как и раньше конкурировала на мировых рынках", - подытожил бизнесмен.