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Україні після перемоги знадобиться свій план Маршалла, - Ахметов

Фото: Рінат Ахметов (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Україні після перемоги у війні проти Росії знадобиться свій аналог плану Маршалла для відновлення економіки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар бізнесмена для Reuters.

"Нам однозначно потрібна безпрецедентна міжнародна програма відновлення-План Маршала для України. Упевнений, що після перемоги нашої країни в цій війні, ми всі разом відновимо вільну, європейську, демократичну і успішну Україну", - повідомив Рінат Ахметов.

На його думку, SCM як найбільший приватний український інвестор зіграє ключову роль у післявоєнному відновленні країни. "Я впевнений, що в післявоєнному відновленні України SCM як найбільший приватний бізнес країни буде грати ключову роль", - додав Ахметов.

Своєю метою бізнесмен бачить відновлення зруйнованого російськими окупантами українського міста Маріуполь і його металургійних підприємств.

"Моя мета-повернутися в український Маріуполь і реалізувати наші плани, щоб Маріупольська сталь, як і раніше конкурувала на світових ринках", - підсумував бізнесмен.

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Рінат АхметовВторгнення Росії до України