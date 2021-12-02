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В Украине планируют запретить увольнять беременных

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Четверг 02 декабря 2021 21:44
В Украине планируют запретить увольнять беременных Фото: в Украине планируют запретить увольнять беременных женщин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Правительство Украины поддержало законопроект о запрете дискриминации работающих женщин во время беременности. Планируют запретить их увольнять.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-лужбу Правительственного портала.

Отныне работодатель не имеет права уволить женщину, которая беременна или находится в отпуске, связанной с беременностью и родами. В то же время уволить нельзя и после того, как она вернется на работу. Также это касается женщин, находящихся в периоде вскармливания малыша.

Согласно законопроекту:

  • беременным предоставляется гарантия сохранения рабочего места и среднего заработка на период прохождения рекомендованных врачом медицинских обследований.
  • предлагается усовершенствовать предоставление отпуска, чтобы не допускать уменьшения послеродовой части.

"Реализация законопроекта будет способствовать укреплению системы гарантий правовой защиты работающих женщин во время беременности, родов и вскармливания ребенка, родителей, которые совмещают работу с семейными обязанностями, а также позволит имплементировать ряд международных трудовых стандартов в сфере охраны материнства", - пишет пресс-служба.

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