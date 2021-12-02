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В Україні планують заборонити звільняти вагітних

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Четвер 02 грудня 2021 21:44
В Україні планують заборонити звільняти вагітних Фото: в Україні планують заборонити звільняти вагітних жінок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Уряд України підтримав законопроєкт щодо заборони дискримінації працюючих жінок під час вагітності. Планують заборонити їх звільняти.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Урядового порталу.

Відтепер роботодавець не має права звільнити жінку, яка вагітна або ж перебуває у відпустці, що пов’язана з вагітністю й пологами. Водночас звільнити не можна й після того, як вона повернеться на роботу. Також це стосується жінок, які перебувають в періоді вигодовування малюка.

Згідно з законопроєктом:

  • вагітним надається гарантія збереження робочого місця й середнього заробітку на період проходження рекомендованих лікарем медичних обстежень.
  • пропонується удосконалити надання відпустки, аби не допускати зменшення післяпологової частини.

"Реалізація законопроекту сприятиме зміцненню системи гарантій правового захисту працюючих жінок під час вагітності, пологів і вигодовування дитини, батьків, які поєднують роботу з сімейними обов’язками, а також дозволить імплементувати ряд міжнародних трудових стандартів у сфері охорони материнства", - пише пресслужба.

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