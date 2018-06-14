Внедрение полной монетизации планируется с 1 января 2019 года

В Украине планируют вводить монетизацию субсидий с 1 января 2019 года. Об этом Министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил в эфире телеканала "Прямой", сообщает Правительственный портал.

Так, по словам чиновника, уже со следующего года будет введена монетизация субсидий, то есть гражданам будут оказывать помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг в наличной форме.

"Сейчас продолжается процесс верификации получателей субсидий, ведь предыдущий раз люди декларировали свои доходы в 2015 году. Если обнаружено 50 тыс. человек, среди которых есть владельцы домов с площадью свыше 200 квадратных метров и квартир больше 120 метров квадратных, которые с нулевыми доходами покупали автомобили за 700 тысяч гривен и другие ценные вещи, то видимо нужна проверка. Ведь монетизация субсидий означает предоставление гражданам денег для уплаты коммунальных услуг, и поэтому нужно обеспечить адресность помощи, чтобы деньги получали именно те люди, которые действительно нуждаются в субсидии", - заявил министр.

Он также рассказал об основных элементах нового порядка предоставления субсидий, которые закладывают мотивационные механизмы сбережения собственных расходов.

"Субсидия - это сооплата, а это означает, что есть доля, которую платит человек, а доля, которую платит государство. Но государство сегодня платит деньги не людям, а напрямую перечисляет средства предоставителю услуг. Таким образом, возникает ситуация, при которой людям все равно сколько они потребляют, главное за норму не выйти. Но, когда человеку предоставят деньги на руки, то количество сэкономленных энергоресурсов напрямую будут влиять на ту сумму пособия, которую человек сможет оставить себе", - пояснил Андрей Рева.

Вместе с тем повышается и ответственность у получателей субсидий, ведь после получения субсидии человек имеет возможность и обязанность полностью оплатить услуги, таким образом ответственность за оплату переходит на уровень потребитель-поставщик услуг.

Напомним, ранее сообщалось, что генеральный директор Директората семьи и социальной поддержки населения Министерства социальной политики Виталий Музыченко заявил, что подходы к назначению субсидий неработающим гражданам трудоспособного возраста по новым правилам дифференцированно в сельской и городской местности.