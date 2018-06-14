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В Україні виявили близько 50 тис. підозрілих одержувачів субсидій, - Рева

НовиниПолітика    14.06.2018 - 15:08
Ілюстративне фото (РБК-Украина)
Ілюстративне фото (РБК-Украина)

Міністр також заявив, що потрібно забезпечити адресність допомоги, щоб гроші отримували люди, які дійсно потребують субсидію

В Україні виявили близько 50 тис. підозрілих одержувачів субсидій. Про це Міністр соціальної політики України Андрій Рева заявив в ефірі телеканалу "Прямий", повідомляє Урядовий портал.

"Наразі триває процес верифікації отримувачів субсидій, адже попередній раз люди декларували свої доходи у 2015 році. Якщо виявлено 50 тис. людей, серед яких є власники будинків з площею понад 200 квадратних метрів та квартир більше 120 метрів квадратних, які з нульовими доходами купували автомобілі за 700 тисяч гривень та інші вартісні речі, то мабуть перевірка потрібна. Адже монетизація субсидій означає надання громадянам грошей для сплати комунальних послуг, і тому потрібно забезпечити адресність допомоги, щоби гроші отримували саме ті люди, які дійсно потребують субсидію", - заявив міністр.

Він також розповів про основні елементи нового порядку надання субсидій, які закладають мотиваційні механізми заощадження власних витрат.

"Субсидія - це співоплата, а це означає, що є частка, яку сплачує людина, а є частка, яку сплачує держава. Але держава сьогодні сплачує гроші не людям, а напряму перераховує кошти надавачу послуг. Таким чином, виникає ситуація, за якої людям все одно скільки вони споживають, головне за норму не вийти. Але, коли людині нададуть гроші на руки, то кількість зекономлених енергоресурсів прямо впливатимуть на ту суму допомоги, яку людина зможе залишити собі", - пояснив Андрій Рева.

Разом із тим підвищується і відповідальність отримувачів субсидій, адже після отримання субсидії людина має можливість та обов’язок повністю оплатити послуги, таким чином відповідальність за оплату переходить на рівень споживач-надавач послуг.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Міністерстві фінансів відбулася зустріч представників об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів.

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Теги публікації: Україна, монетизация субсидий  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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