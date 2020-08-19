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СБУ будет контролировать взвешивание фур на дорогах

Киев, Среда 19 августа 2020 14:24
СБУ будет контролировать взвешивание фур на дорогах
Фото: Владимир зеленский (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Министерство инфраструктуры должно перезагрузить "Укртрансбезопасность"

Представители Службы безопасности Украины и Национальной полиции будут контролировать взвешивание фур на дорогах. Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу Министерству инфраструктуры Украины перезагрузить Государственную службу по безопасности на транспорте.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

По словам Зеленского, из-за отсутствия доверия к "Укртрансбезопасности" было принято временное решение о привлечении к габаритно-весового контроля на дорогах представителей СБУ и Национальной полиции.

По словам президента планируется также закупить и установить 50-80 комплексов автоматического габаритно-весового контроля.

"Поставлена задача внедрить автоматическую систему проверки и фиксации грузов. Она будет - шесть "пилотов" мы уже сделали возле Киева", - отметил президент.

Кроме того, как временная мера также были внедрены ограничения в связи с температурным режимом: когда температура воздуха достигает 28 градусов - грузовик останавливается в любой местности на любом участке дороги.

Напомним, по информации Министерства инфраструктуры, зачастую перегруженные фуры обнаруживают в Киевской, Одесской и Херсонской областях.

В свою очередь, Черноморская таможня при поддержке губернатора Херсонской области договорилась с владельцами портов в регионе об ограничении перегруженным фурам въезжать на территорию портов.

Соответствующий проект постановления также находится на рассмотрении Кабинета министров Украины.

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