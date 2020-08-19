СБУ буде контролювати зважування вантажівок на дорогах

Фото: Володимир зеленський (РБК-Україна)

Міністерство інфраструктури має перезавантажити "Укртрансбезпеку"

Представники Служби безпеки України та Національної поліції будуть контролювати зважування вантажівок на дорогах. Президент України Володимир Зеленський поставив завдання Міністерству інфраструктури України перезавантажити Державну службу з безпеки на транспорті.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

За словами Зеленського, через відсутність довіри до "Укртрансбезпеки" було прийнято тимчасове рішення про притягнення до габаритно-вагового контролю на дорогах представників СБУ та Національної поліції.

За словами президента планується також закупити і встановити 50-80 комплексів автоматичного габаритно-вагового контролю.

"Поставлено завдання запровадити автоматичну систему перевірки та фіксації вантажів. Вона буде - шість "пілотів" ми вже зробили біля Києва", - зазначив президент.

Крім того, як тимчасовий захід також були впроваджені обмеження у зв'язку з температурним режимом: коли температура повітря сягає 28 градусів - вантажівка зупиняється в будь-якій місцевості, на будь-якій ділянці дороги.

Нагадаємо, за інформацією Міністерства інфраструктури, часто перевантажені фури виявляють в Київській, Одеській та Херсонській областях.

Своєю чергою, Чорноморська митниця за підтримки губернатора Херсонської області домовилася з власниками портів в регіоні про обмеження перевантаженим фурам в'їжджати на територію портів.

Відповідний проект постанови також знаходиться на розгляді Кабінету міністрів України.